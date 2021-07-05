شكرا لقرائتكم خبر تسجيل 1247 إصابة جديدة بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحثت الوزارة الجميع على المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على اللقاح حفاظا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الجسدي للحد من انتشار فيروس كورونا.
ونصحت بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.
الحالات الجديدة بحسب المناطق
- 273 عسير
- 234 الشرقية
- 220 مكة المكرمة
- 206 الرياض
- 110 جازان
- 68 المدينة المنورة
- 34 الباحة
- 33 نجران
- 23 القصيم
- 16 حائل
- 14 تبوك
- 8 الحدود الشمالية
- 8 الجوف
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