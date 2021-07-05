شكرا لقرائتكم خبر تسجيل 1247 إصابة جديدة بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 1247 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، و15 وفاة، فيما تماثلت 1429 حالة للشفاء ليصبح إجمالي الحالات المتعافية 474,368 حالة.

وحثت الوزارة الجميع على المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على اللقاح حفاظا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الجسدي للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونصحت بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس. ‏

الحالات الجديدة بحسب المناطق

