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نيابة عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، التقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، بمقر الوزارة في الرياض اليوم، منسق شؤون مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي جيل دي كيركوف، والوفد المرافق له.
واستعرض نائب وزير الخارجية، جهود المملكة في مكافحة الإرهاب محلياً وعالمياً وجرى خلال اللقاء، مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442 08:49 PM
استعرض جهود المملكة في مكافحة الإرهاب محلياً وعالمياًنائب وزير الخارجية يلتقي منسق شؤون مكافحة الإرهاب بالاتحاد الأوروبي
نيابة عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، التقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، بمقر الوزارة في الرياض اليوم، منسق شؤون مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي جيل دي كيركوف، والوفد المرافق له.
واستعرض نائب وزير الخارجية، جهود المملكة في مكافحة الإرهاب محلياً وعالمياً وجرى خلال اللقاء، مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
، نائب وزير الخارجية يلتقي منسق شؤون مكافحة الإرهاب بالاتحاد الأوروبي ،
المصدر : الخليج 365
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