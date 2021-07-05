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محمد بن مسعود - الدمام - أكدت مصادر مطلعة في "أوبك+" أن الاتفاق الحالي لإنتاج النفط مستمر، وأن الدول الموقِّعة ملتزمة به.
وأشارت المصادر أيضًا إلى أن الدول الأعضاء في المنظمة "ستقرر لاحقًا موعد الاجتماع المقبل في الوقت المناسب".
ونقلت وكالة "رويترز" في وقت سابق عن مصادر تأكيدها أنه تم تأجيل اجتماع "أوبك+"، الذي كان مقررًا اليوم الاثنين، فيما لم يتم حتى الآن تحديد موعد جديد.
واتفقت مجموعة "أوبك+" على خفض الإنتاج بنحو 10 ملايين برميل يوميًّا من مايو 2020؛ للتخفيف من أثر الجائحة، مع خطط لتقليصها بالتدريج؛ لتُنهي التخفيضات بحلول نهاية إبريل 2022؛ إذ تبلغ التخفيضات حاليًا نحو 5.8 مليون برميل يوميًّا.
ووافقت الإمارات سابقًا على ما اتفقت عليه "أوبك+" من رفع الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل شهريًّا، وتمديد الاتفاق حتى نهاية 2022، بشرط أن يجري تغيير شهر الأساس بالنسبة للإمارات إلى إبريل/ نيسان 2020، وإذا لم تُقَرّ الموافقة على ذلك فإن الإمارات لن توافق على تمديد الاتفاق.
05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442 08:24 PMمصادر في "أوبك+": الاتفاق الحالي لإنتاج النفط مستمر كما هو وسوف نلتزم به
أكدت مصادر مطلعة في "أوبك+" أن الاتفاق الحالي لإنتاج النفط مستمر، وأن الدول الموقِّعة ملتزمة به.
وأشارت المصادر أيضًا إلى أن الدول الأعضاء في المنظمة "ستقرر لاحقًا موعد الاجتماع المقبل في الوقت المناسب".
ونقلت وكالة "رويترز" في وقت سابق عن مصادر تأكيدها أنه تم تأجيل اجتماع "أوبك+"، الذي كان مقررًا اليوم الاثنين، فيما لم يتم حتى الآن تحديد موعد جديد.
واتفقت مجموعة "أوبك+" على خفض الإنتاج بنحو 10 ملايين برميل يوميًّا من مايو 2020؛ للتخفيف من أثر الجائحة، مع خطط لتقليصها بالتدريج؛ لتُنهي التخفيضات بحلول نهاية إبريل 2022؛ إذ تبلغ التخفيضات حاليًا نحو 5.8 مليون برميل يوميًّا.
ووافقت الإمارات سابقًا على ما اتفقت عليه "أوبك+" من رفع الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل شهريًّا، وتمديد الاتفاق حتى نهاية 2022، بشرط أن يجري تغيير شهر الأساس بالنسبة للإمارات إلى إبريل/ نيسان 2020، وإذا لم تُقَرّ الموافقة على ذلك فإن الإمارات لن توافق على تمديد الاتفاق.
، مصادر في "أوبك+": الاتفاق الحالي لإنتاج النفط مستمر كما هو وسوف نلتزم به ،
المصدر : الخليج 365
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