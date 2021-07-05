، أكثر من ٧٠٠٠ من طلاب وطالبات تعليم "رجال ألمع" يبادرون بأخذ لقاح كورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - من الفئة العمرية ما بين 12–18 عاماً

استعداداً لبداية عامٍ دراسي آمنٍ، بإذن الله، بادر أكثر من ٧٠٠٠ طالب وطالبة في تعليم رجال ألمع من الفئة العمرية 12 – 18 عاماً إلى أخذ لقاحات كورونا في مختلف المواقع الصحّية المعدّة للقاحات، فيما وجهت إدارة التعليم الشكر لأولياء أمور الطلاب والطالبات لتعاونهم، مقدرة حرصهم على سلامة أبنائهم وبناتهم بتلقي لقاح كورونا؛ ليبدؤوا عامهم الدراسي الجديد بجد وتميّز.

ودعت الإدارة كافة منسوبيها والكوادر التعليمية والإدارية والإشرافية والطلبة في الفئات العمرية المحددة؛ بسرعة الحصول على لقاح فيروس كورونا؛ استمراراً لجهود حملة "محصنون" التي أطلقتها في وقتٍ سابق بالتعاون مع القطاع الصحي في رجال ألمع حرصاً على صحتهم وسلامة الجميع، والمساهمة في العودة الطبيعية للمجتمع، وكذلك ضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي المقبل.

يُذكر أنّ منسوبي ومنسوبات تعليم رجال ألمع يواصلون الحصول على اللقاح بنسبة تجاوزت ٨٥٪؜ في سبيل الوصول إلى النسبة الكاملة قبل العودة لميادين العمل .