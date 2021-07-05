محمد بن مسعود - الدمام - سجلت المملكة المتحدة 27,334 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و9 وفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية. وأفادت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم بأن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 4,930,534 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 128,231 حالة وفاة. 05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442 07:48 PM المملكة المتحدة تسجّل 27,334 إصابة جديدة بفيروس كورونا المملكة المتحدة تسجّل 27,334 إصابة جديدة بفيروس كورونا سجلت المملكة المتحدة 27,334 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و9 وفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية. وأفادت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم بأن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 4,930,534 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 128,231 حالة وفاة. الكلمات المفتاحية ، المملكة المتحدة تسجّل 27,334 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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