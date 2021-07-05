شكرا لمتابعة خبر عن الضمان الصحي: لا يلزم وجود موافقات مسبقة للخدمات العلاجية التي تقل تكلفتها عن 500 ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح مجلس الضمان الصحي أنه لا يلزم وجود موافقات مسبقة للخدمات العلاجية التي تقل تكلفتها عن ٥٠٠ ريال.

وكان مجلس الضمان الصحي، أكد على ضرورة أخذ موافقة المستفيد من التأمين، في حال وجود مبالغ إضافية، وذلك قبل اتخاذ أي إجراء علاجي من قبل مقدم الخدمة.

وقال الضمان الصحي، إنه من حق المستفيد معرفة الخطة العلاجية المقدمة من قبل مقدم الخدمة، ومدى تحمل التغطية للشخص المؤمَّن له، موضحا أنه في حال وجود مبالغ إضافية، يلزم الحصول على موافقة المستفيد قبل أي إجراء علاجي.