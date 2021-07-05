شكرا لمتابعة خبر عن ‏ بالفيديو.. متحدث أمن الحج: كافة العاملين على خدمة الحجيج تم تحصينهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أكد المتحدث الرسمي لقوات أمن الحج، العميد سامي الشويرخ، اليوم الاثنين، أن كافة العاملين على خدمة الحجيج تم تحصينهم بلقاحات كورونا ، مشددًا على عدم التهاون مع مخالفي أنظمة الحج.

وأوضح العميد سامي الشويرخ، أن قوات الأمن تشارك في موسم الحج هذا العام بالأعداد التي تتوائم مع المقدرة على تنفيذ الخطط وحماية المشاعر المقدسة من المخالفين لأنظمة الحج وتطبيق الأنظمة والبروتوكولات الصحية بكفاءة عالية، بحسب قناة "العربية" .

وأشار "الشويرخ" إلى أن العاملين على خدمة الحجاج من المحصنين الذين حصلوا على جرعتين من لقاح فيروس كورونا المستجد؛ مشددًا على أن جميع الخطط تراعي أن يكون الحجاج في مسافات آمنة بينهم وبين بعض وأثناء تنقلهم وتفويجهم ودخولهم إلى صحن المطاف.

وقال متحدث أمن الحج، أن العقوبة على من يحاول الدخول إلى المشاعر المقدسة والمسجد الحرام دون الحصول على تصريح كحاج نظامي أو من العاملين على خدمة الحجاج هي غرامة 10 آلاف ريال والتي بدأ تطبيقها من يوم 25 ذو القعدة حتى يوم 13 ذي الحجة، وتتضاعف العقوبة حال تكرار الشخص للمخالفة.