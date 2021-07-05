شكرا لمتابعة خبر عن استثناء مهن فنية ومساندة من قرار توطين السينما بشرط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استثنى قرار توطين السينما، عدة مهن فنية و6 مهن مساندة من قرار التوطين، وذلك بشرط ألا يتجاوز عدد العمالة الوافدة نسبة 15% من مجموع العاملين في المنشأة.

وتبين أنه في حال كان مجموع العاملين في المنشأة أقل من 10 عاملين، يسمح للمنشأة بوجود عامل وافد واحد كحد أقصى، بشرط وجود عامل سعودي واحد كحد أدنى في المنشأة.

وتضمنت المهن المستثناة من التوطين: مهن فنية "مشغل جهاز عرض سينمائي، عامل تشغيل جهاز الصوت، فني عروض سينمائية، جميع المهن الفنية"، بينما المهن المساندة المستثناة فهي "كبيرة الطهاة، مساعد كبير الطهاة، طاهٍ عام، مساعد طاهٍ، مقدم طعام، عامل مطعم)، إضافة إلى استثناء مهن النظافة والتحميل والتفريغ من القرار، إذ إنها غير مستهدفة بالتوطين".