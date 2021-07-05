شكرا لمتابعة خبر عن "المرور" يكشف عن سبب سحق شاحنة كبيرة لعدة مركبات متوقفة بإشارة مرور في محايل عسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):

كشفت الإدارة العامة للمرور، عن سبب سحق شاحنة كبيرة لعدة مركبات متوقفة بإشارة مرور الضرس بمحايل عسير.

وقالت إدارة المرور، إنه تم مباشرة إجراءات الاستدلال في حادث الشاحنة الواقع في محافظة محايل عسير والذي نتج عنه صدم عدد من المركبات ووفاة شخصين وإصابة آخرين.

وأوضحت أن المعاينة الأولية أكدت أن السبب الحقيقي وراء الحادث هو عطل في مكابح المركبة، مشيرة إلى استكمال إجراءات الحادث وإحالته للجهة المختصة.

وكانت "صدى" نشرت خبرا عن واقعة سحق شاحنة كبيرة لعدة مركبات بعد خروجها عن السيطرة في محايل عسير، بالإضافة إلى تغطية عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن الحادث المروع.

اقرأ أيضا: