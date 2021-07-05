شكرا لمتابعة خبر عن السفارة في المغرب: يتوجب على المسافرين غير الملقحين الخضوع لحجر صحي 10 أيام على نفقتهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت سفارة المملكة في المغرب، على إحاطة جميع المواطنين السعوديين الراغبين في السفر إلى المغرب بأنه ابتداء من يوم الثلاثاء 6 يوليوز 2021 على الساعة الحادية عشر ليلا و59 دقيقة.

وأوضحت السفارة في المغرب:"ستكون صلاحية اختبارات ( PCR) للمسافرين القادمين من بلدان اللائحة (أ) 72 ساعة عوض 48 ساعة، و أن باقي الشروط المتعلقة باللائحة (أ) تظل سارية المفعول".

أشارت:" يتعين على الأشخاص غير الملقحين أو الذين لم يستكملوا جرعات التلقيح، الوافدين من بلدان اللائحة (ب)، الخضوع لحجر صحي مراقب لمدة عشرة أيام، على نفقتهم ، في مؤسسات محددة سلفا من طرف السلطات المغربية مع إجراء اختبار ((PCRفي اليوم التاسع".

وتابعت:" بالنسبة للمواطنين السعوديين القادمين من المملكة اللائحة (ب) مدعوون إلى تقديم نتيجة اختبار (PCR) سلبية تقل صلاحيتها عن 48 ساعة، وتم تصنيفهم إلى فئتين: 1- يتم إعفاء الحاملين لشهادة تثبت حصول الشخص على تلقيح بأحد اللقاحات المقبولة بالمغرب من الخضوع للحجر الصحي".