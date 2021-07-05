اخبار السعوديه

السفارة في المغرب: يتوجب على المسافرين غير الملقحين الخضوع لحجر صحي 10 أيام على نفقتهم

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن السفارة في المغرب: يتوجب على المسافرين غير الملقحين الخضوع لحجر صحي 10 أيام على نفقتهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت سفارة المملكة في المغرب، على إحاطة جميع المواطنين السعوديين الراغبين في السفر إلى المغرب بأنه ابتداء من يوم الثلاثاء 6 يوليوز 2021 على الساعة الحادية عشر ليلا و59 دقيقة.

وأوضحت السفارة في المغرب:"ستكون صلاحية اختبارات ( PCR) للمسافرين القادمين من بلدان اللائحة (أ) 72 ساعة عوض 48 ساعة، و أن باقي الشروط المتعلقة باللائحة (أ) تظل سارية المفعول".

أشارت:" يتعين على الأشخاص غير الملقحين أو الذين لم يستكملوا جرعات التلقيح، الوافدين من بلدان اللائحة (ب)، الخضوع لحجر صحي مراقب لمدة عشرة أيام، على نفقتهم ، في مؤسسات محددة سلفا من طرف السلطات المغربية مع إجراء اختبار ((PCRفي اليوم التاسع".

وتابعت:" بالنسبة للمواطنين السعوديين القادمين من المملكة اللائحة (ب) مدعوون إلى تقديم نتيجة اختبار (PCR) سلبية تقل صلاحيتها عن 48 ساعة، وتم تصنيفهم إلى فئتين: 1- يتم إعفاء الحاملين لشهادة تثبت حصول الشخص على تلقيح بأحد اللقاحات المقبولة بالمغرب من الخضوع للحجر الصحي".

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

قد تقرأ أيضا