وزارة الصحة: لا تعتمدوا على مصادر مجهولة في الحصول على المعلومات

الرياض - محمد عبدالله - حذرت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، من الاعتماد على مصادر مجهولة، مشددة على ضرورة تلقي المعلومات من صادرها الرسمية.

وقالت وزارة الصحة: نثق دائماً في وعي المستفيد ونحرص على تلقي المعلومة وكافة المنشورات من مصادرها الرسمية.

وتابعت وزارة الصحة: يوجد حساب رسمي للوزارة عبر منصة «تويتر» ويتم نشر كل مؤكد وموثوق وهي متاحة للجميع، نرجو الاطلاع على الحساب وعدم الاعتماد على المصادر المجهولة.

جاء ذلك ردا على تساؤل ورد للوزارة، عبر حسابها «الصحة 973» بموقع تويتر، قال فيه أحد المستفيدين: «هل اللقاحات غير معتمدة من منظمة الصحة العالمية كما يشاع؟».

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