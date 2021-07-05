المرور: حادث «شاحنة محايل» سببه عطل بالمكابح.. ووفاة 2 وإصابة آخرين

الرياض - محمد عبدالله - أكد المرور السعودي، أن سبب حادث الشاحنة في محافظة محايل بمنطقة عسير، سببه عطل في مكابح المركبة، مشيرًا إلى الحادث نتج عنه صدم عدد من المركبات ووفاة شخصين وإصابة آخرين.

وقال الحساب الرسمي للمرور عبر موقع «تويتر»: «إدارة مرور منطقة عسير باشرت إجراءات الاستدلال في حادث الشاحنة الواقع في محافظة محايل عسير والذي نتج عنه صدم عدد من المركبات ووفاة شخصين وإصابة آخرين، حيث اتضح من المعاينة الأولية أن سبب الحادث عطل في مكابح المركبة، وجاري استكمال إجراءات الحادث وإحالته للجهة المختصة».

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للحادث؛ حيث صدمت الشاحنة عدد من المركبات؛ حيث نتج عنه وفاة شخصين وإصابة عدد من الأشخاص.

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