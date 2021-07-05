«الأمن العامّ» يحذر من «فرص وهمية» لشركات الفوركس غير المرخصة

الرياض - محمد عبدالله - قال الأمن العام، إن شركات الفوركس غير المرخصة، تدعي أنها توفر فرصًا استثمارية.

ونصح الأمن العام عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، بعدم التعامل مع الرسائل النصية والمكالمات الواردة من شركات وهمية «تدعي أنها توفر فرصًا استثمارية مجدية وتعد بالربح السريع».

كانت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، حذرت في وقت سابق من شركات الفوركس غير المرخصة، والتي تستخدم قصصًا وشخصيات عامة مختلفة في إعلاناتها للاحتيال على المستخدمين.

وتحذر الجهات المصرفية في المملكة، من التعامل مع شركات الفوكس غير المرخصة؛ حيث شددت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية على أن الاستثمار، يتطلَّب توافر مهارات استثمارية وبراعة فنية عالية المستوى.

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