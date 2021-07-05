وزارة الصحة: 4 مدن سعودية تتصدر حالات التعافي الجديدة من كورونا

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 1429 حالة تعاف جديدة خلال الـ«24» ساعة الماضية، وتصدرت الرياض حالات التعافي بتسجيل 204 حالات، وسجلت جدة 154 حالة، ومكة المكرمة 110 والطائف 106 حالات.

وسجلت أبها 56 حالة، والدمام 52 وينبع 51، وخميس مشيط 45 والجبيل 26، والظهران 22 وبلجرشي والنعيرية 21 لكل منهما والمبرز20 والخبر وأبو عريش 19 حالة لكل منهما، سجلت 18 حالة تعاف في كل من نجران وصبيا والخفجي.

وسجلت بريدة والهفوف 17 حالة لكل منهما، فيما سجلت تبوك وجازان والليث 16 حالة لكل منهم، المدينة المنورة 15 والشنان 14 وعرعر ورجال ألمع 13 حالة لكل منهما وبللسمر 12 والقطيف 11 وحفر الباطن 10 حالات تعاف.

وتم تسجيل 9 حالات تعاف في كل من مليجة وظهران الجنوب وفيفا، و8 حالات في كل من بيش ووادي الدواسر والبشائر، و7 حالات في كل من العارضة وبيشة وقرية العليا والقريع.

أما أحد رفيدة وعنيزة وبقيق والبدائع وخيبر والمجاردة فسجلت 6 حالات لكل منهم وتم تسجيل 5 حالات تعاف في كل من الأسياح والزلفي وبدر وأضم ، فيما سجلت 4 حالات في البرك والدوادمي والقيصومة ورياض الخبراء وصامطة والقنفذة وأملج والعلا.

وسجلت 3 حالات تعاف في فرسات وبارق والدرب وسكاكا والباحة والمجمعة وعيون الجواء وضرما والقويعية والعيص والمظيلف ووادي الفرع والفرشة، فيما سجلت حالتا تعاف في أبو راكة وبدر الجنوب والحرجة وعفيف وحبونا والدلم ومحايل ورنية والكامل والبجادية والقوز والحناكية والموية وأحد المسارحة وحقل والسليل وسلوى والحرث.

وسجلت حالة تعاف واحدة في كل من موقق وبطحاء وخليص وخباش والدائر وعقلة الصقور والعيدابي وحوطة سدير والمضة والخاصرة ورابع وسراة عبيدة ووادي هشبل والقحمة وسبت العلاية وتبالة وقيا والبدع وحريملاء وتربة وبقاء وليلى والمزاحمية والمذنب والبكيرية وضمد وترج وثريبان والجفر.

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