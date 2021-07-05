أكاديمي: فيروس «دلتا»، لم يدخل السعودية.. واتخذنا إجراءات احترازية إضافية

الرياض - محمد عبدالله - قال أستاذ التخدير والعناية المساعد بجامعة الملك سعود، الدكتور ناصر توفيق، إن فيروس «دلتا»، لم يدخل إلى السعودية حتى الآن، واتخذنا إجراءات احترازية إضافية بمنع السفر لـ4 دول تجنّبًا لدخوله.

وأضاف «توفيق» لـ«الإخبارية»، أن التصريح الصادر من منظمة الصحة العالمية بشأن عدم تأثير اللقاح في فيروس «دلتا»، يثير المخاوف، لذلك مهما كانت الإجراءات سارية يجب الحرص، قائلًا: «سوف نتخطى هذه الفترة».

كانت وزارة الصحة أعلنت، اليوم الإثنين، عن ارتفاع طفيف في عدد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا لتسجل 1350 حالة، بينما تم أمس الأحد تسجيل 1348 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات النشطة شهد انخفاضًا؛ حيث تم تسجيل 11773 حالة، مقارنة مع أمس حيث تم تسجيل 11970 حالة.

وكشفت عن تسجيل 1247 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، و1429 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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