أكاديمي: أجور مهن سعودية تصل لـ8 آلاف ريال بعد 6 «قرارات توطين»

الرياض - محمد عبدالله - أكد عميد كلية الاقتصاد في جامعة الإمام محمد بن سعود، محمد مكني، أن أجور بعض المهن التي تم توطينها تتراوح مابين 5 آلاف إلى 8 آلاف ريال، وذلك بعد إصدار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، 6 قرارات وزارية جديدة لتوطين المهن والأنشطة تستهدف توفير أكثر من 40 ألف وظيفة.

وقال عميد كلية الاقتصاد محمد مكني في تصريحات لقناة الإخبارية: «الحد الأدنى للأجور بعد قرار توطين المهن، يتراوح ما بين 5 آلاف ريال إلى 8 آلاف، والأمر يعتبر جيدًا جدًا بالنسبة للمخرجين حديثًا لسوق العمل».

وأضاف: «الهدف ومن قرارات التوطين أكثر من ذلك، والأهم من ذلك أن يوفر القطاع الخاص فرص عمل للشباب الأكفاء، وهذا يساعد في ارتفاع الأجور».

«الموارد البشرية»: نستهدف توفير 200 ألف وظيفة بنهاية 2021

قال سعد آل حماد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أمس الأحد، إن قرارات التوطين في مختلف القطاعات تستهدف توفير أكثر من 200 ألف فرصة وظيفية في نهاية العام الحالي.

وأضاف عبر مداخلة مع فضائية «الإخبارية» أن الوزارة استهدفت عدة مهن منها المهن الهندسية التي أسهمت في توظيف 13 ألف مواطن، كما استفاد نحو 15 ألف مواطن بقرار توطين مهن المحاسبة.

وأكد أن خطة التوطين تسير وفق ما تم التخطيط لها، مستشهدًا على صحة ذلك بتحقيق نسبة المستهدف من قرار توطين طب الأسنان والصيدلة، مضيفًا أن الوزارة تقوم بدراسة سوق العمل جيدًا قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالتوطين.

6 قرارات من «الموارد البشرية» لتوفير 40 ألف وظيفة جديدة

وأعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي في حفل تدشين القرارات الوزارية الجديدة، إصدار 6 قرارات وزارية جديدة لتوطين المهن والأنشطة تستهدف توفير أكثر من 40 ألف وظيفة.

وتشمل الوظائف مهن الاستشارات القانونية ومكاتب المحاماة، مهن وأنشطة التخليص الجمركي، المهن والأنشطة العقارية، مهن قطاع السينما، مهن مدارس تعليم قيادة المركبات، والمهن الفنية والهندسية.

وقال المهندس الراجحي: «إنَّ إصدار هذه القرارات الهامة يأتي استمرارًا لاستراتيجية الوزارة في تمكين الكوادر الوطنية من الحصول على فرص عمل نوعية ومتميزة، وخلق بيئة عمل جاذبة ومحفزة تسهم في استقطاب المزيد من أبناء وبنات الوطن للعمل في القطاع الخاص، وزيادة مشاركتهم في سوق العمل».

وأعرب المهندس الراجحي عن شكره وتقديره لجميع الجهات الشريكة التي عملت مع الوزارة بتناغم وانسجام تام، وبتعاون هادف ومثمر لتنظيم سوق العمل وتطويره ورفع كفاءته، وزيادة الإنتاجية.

هذا وقد أصدرت الوزارة منذ بداية العام عدة قرارات توطين منها: توطين المجمعات التجارية المغلقة، وتوطين المطاعم والمقاهي، وتوطين أسواق التموين المركزية، وتوطين المهن التعليمية في التعلم العام الأهلي.

وتركز القرارات التي تم إصدارها لدعم المنشآت والباحثين عن عمل وفق آليات منظمة ومدة زمنية محددة، وتستهدف مهنًا نوعية في قطاعات هامة وحيوية وهي: طب الأسنان، والصيدلة، والهندسية، والمحاسبة، وتتضمن الوظائف النوعية المستهدفة، والوظائف القيادية والإشرافية والوظائف المستدامة ذات النمو والتطور، والوظائف التي تتطلب مهارات تقنية بمستوى عالٍ.

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6 قرارات من «الموارد البشرية» لتوفير 40 ألف وظيفة جديدة