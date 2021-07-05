5 مناطق تتأثر بسحب رعدية الثلاثاء.. وأتربة على سواحل مكة والمدينة

الرياض - محمد عبدالله - يتوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره لطقس غد الثلاثاء، سماء غائمة جزئيا على مرتفعات نجران، عسير، جيزان تتخللها سحب ركامية رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تمتد لمرتفعات الباحة ومكة المكرمة.

ووفق تقرير الأرصاد، تهب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما يكون الطقس مستقرا على بقية مناطق المملكة.

ويشهد البحر الأحمر رياحا سطحية شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى متر ونصف المتر وحالته متوسط الموج.

أما الخليج العربي؛ فيشهد رياحًا سطحية شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة، مع ارتفاع موجه من متر إلى متر ونصف المتر وحالته متوسط الموج.

وفيما يلي بيان مفصل بدرجات الحرارة لطقس غد الثلاثاء: