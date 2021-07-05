«رئاسة الحرمين» تكرم منسوبي الصحة المشاركين في حملة التبرع بالدم

الرياض - محمد عبدالله - كرمت الرئاسة لشؤون الحرمين منسوبي المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة نظير جهودهم المبذولة في إطار حملة التبرع بالدم لمنسوبي الرئاسة، وقام بالتكريم وكيل رئاسة شؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف، عبد الحميد المالكي، بحضور مدير إدارة خدمات المستفيدين الأستاذ محمد بن منصور السواط.

وأشاد المالكي بجهود منسوبي وزارة الصحة على ما يبذلوه من جهود عظيمة في مكافحة جائحة كورونا وحملة التبرع بالدم كونها تسهم في إنقاذ المرضى والمصابين وكذلك توطد التكاتف بين أفراد المجتمع وتنمي روح التعاون لدى الأفراد وأضاف المالكي أن منسوبي الرئاسة العامة حريصون على المشاركة في الحملة، وذلك من منطلق ديني وتكاتف مجتمعي لخدمة الإنسان، وأشار أن الرئاسة مستمرة في إقامة هذه الحملة بشكل دوري بالتنسيق مع وزارة الصحة .

من جانبهم عبر منسوبو الوزارة عن بالغ شكره وتقديرهم للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على ما تبذله من جهود في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين وتعاون منسوبيها في تحقيق الأمن الصحي في المجتمع.

نائب وزير الحج يدشِّن موقع «تنسيقي حُجّاج الداخل» الإلكتروني الجديد

دشّن نائب وزير الحجّ والعُمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، بمكتبه بمقر الوزارة بمكة المكرمة اليوم، إطلاق موقع المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدّمة حُجّاج الدّاخل، الإلكتروني على شبكة «الإنترنت»، وذلك بعد تطويره وتحديثه.

وأكد رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل عبدالرحمن بن فالح الحقباني، أن هذه الخطوة التطويرية ضمن إطار اهتمام المجلس التنسيقي المستمر بتطوير منظومته الإلكترونية والتوسع في استخدام التقنية، وبما ينعكس إيجابًا على أداء منشآت هذا القطاع الحيوي والمهم، ليمثل بهيئته الجديدة، مرجعية معلوماتية شاملة، ووسيلة مهمة لنشر أنشطة قطاع حجاج الداخل وتعميم المعلومات المُستجدة عنه، للمختصين والمهتمين والمتابعين.

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