إطلاق معرض الثقافة العدلية في الرياض

أطلقت وزارة العدل معرض الثقافة العدلية "معرفة وإثراء" في الرياض بالنخيل مول، بهدف التوعية بالحقوق والواجبات القانونية، وتوضيح آليات الاستفادة من الخدمات العدلية، إضافة إلى الوعي بآليات عمل المنظومة العدلية ككل.

وأوضحت الوزارة أن المعرض الذي تُختتم أنشطته اليوم يأتي ضمن برنامج "تعريف" في إطار مبادرة "إبراز مميزات القضاء ونشر الثقافة العدلية"، إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني.

وأشارت الوزارة إلى أن المعرض يشتمل على مجموعة من الأركان منها ركن الأحوال الشخصية الذي يقدم معلومات إثرائية في الأحوال الشخصية تشمل الحقوق الأسرية وحقوق المرأة، وركن الأنظمة، لعرض تفاصيل الأنظمة بطريقة مبسطة وواضحة، إلى جانب ركن ناجز، الذي يستعرض النقلة النوعية الإلكترونية في الخدمات العدلية والقضائية، وكيفية الاستفادة منها.

ويضم المعرض كذلك ركن الطفل، ويقدم معلومات قانونية تتضمن الحماية القانونية للطفل والتوعية بحقوقه، وركن القضاء المتخصص ويقدم عرضًا شاملاً عن المحاكم المتخصصة واختصاصاتها خصوصًا المحاكم العمالية، وركن الصلح الذي يعرف بالصلح وقيمته وأثره المجتمعي.

ويتواجد في المعرض عدد من موظفات وزارة العدل المختصات باستقبال الزوار والتعريف بالإجراءات والأنظمة المعمول بها في قطاع العدلي.

يذكر أن المعرض شهد إقبالًا كبيرًا في النسخ السابقة، التي أقيمت في عدد من النقاط الحيوية بمختلف مناطق ومدن المملكة.