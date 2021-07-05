جامعة نورة تختتم برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي

اختتم برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي 2021 في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن -المقدم بالشراكة بين الجامعة مع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع- أعماله بحفل تكريمِ 99 طالبة موهوبة.

ووزعت الطالبات في البرنامج على 7 شعب و5 وحدات علمية إثرائية وهي: (التشريح وعلم وظائف الأعضاء) لمسار موهبة العلوم الطبية والحيوية والكيميائية. (التشفير) لمسار موهبة علوم الحاسب والرياضيات التطبيقية. (الفيزياء بين النظرية والتطبيق) لمسار موهبة علوم الفيزياء والأرض والفضاء. (مبادئ التصميم الهندسي) لمسار موهبة العلوم الهندسية. (الطاقة المتجددة) لمسار موهبة العلوم الهندسية، بالإضافة إلى اثنتين من الوحدات المهارية في الذكاء العاطفي، والتغلب على التحديات.

وتخلل البرنامج عدد من الأنشطة والفعاليات العلمية والمهارية والقيمية منها 12 فعالية، و6 ورش عمل في مهرجان الإبداع بهدف إكساب الطالبات مهارات مكملةً للمشاريع العلمية؛ وهي منتجات ذكية باستخدام Arduino ، الخط العربي ،التصميم ثلاثي الأبعاد 3D. تصميم الشخصيات، تصميم شخصيات ثلاثية الأبعاد، ومهارات العروض التقديمية.

وركز البرنامج أيضا على التعريف بصناعة الإنميشن، والإنتاج ثلاثي الأبعاد ومجالاته 3D Production and its Fields. والتعريف بالجانب التكنولوجي (الذكاء الاصطناعي) في هذا المجال الذي قد تُسهم فيه من خلال ابتكاراتها، وتعي أهمية الفكرة والرسالة الاتصالية. كما تضمنت سلسلة الفعاليات مسابقة علمية ثقافية قيمية بعنوان (نحبها)؛ ولاءً وحبّاً للوطن.

وفي الحفل الختامي بينت رئيسة البرنامج ومساعد وكيلة الجامعة للدعم الطلابي، الدكتورة وسمية العشيوي -أثناء تكريمها للطالبات- أنَّ البرنامج حقق مستهدفاته من خلال تقديم مشاريع أسهمت في تحقيق أهداف خطة الجامعة الإستراتيجية.

ولأهمية تحفيز الطالبات للمضي قُدماً؛ استضاف برنامج الحفل فريقاً من موهبة من أجل التعريف بمسابقة (إبداع) وتحفيز الطالبات الموهوبات على المشاركة فيها؛ لمواصلة مسيرة التمكين والتميز.

واختتمت الفعالية بجولة الحضور في المعرض المصاحب للاطلاع على مشاريع الطالبات في الوحدات العلمية الإثرائية.