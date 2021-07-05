باشرت إدارة مرور منطقة عسير إجراءات الاستدلال في حادث الشاحنة الواقع في (محافظة محايل عسير) والذي نتج عنه صدم عدد من المركبات ووفاة شخصين وإصابة آخرين. وقال مرور عسير "إنه اتضح من المعاينة الأولية أن سبب الحادث عطل في مكابح المركبة، وجاري استكمال إجراءات الحادث وإحالته للجهة المختصة".



كانت هذه تفاصيل خبر مرور عسير يكشف الأسباب الأولية لحادث شاحنة محايل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.