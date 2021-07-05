5 فوائد لـ الديتوكس الرقمي لتجنب الهوس الإلكتروني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-05

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

دعا استشاري الطب النفسي الدكتور محمد إعجاز، إلى اتباع آلية الديتوكس الرقمي للتخلص من السموم الرقمية من خلال الامتناع عن استخدام الأجهزة التقنية مثل الهواتف الذكية والكمبيوتر ومواقع التواصل الاجتماعي لفترة زمنية معينة.

وأشار إلى أن ذلك يساعد على عدم حرمان الفرد من الأنشطة الاجتماعية الأخرى في حياته مثل النوم الصحي وممارسة الرياضة وقضاء بعض الوقت مع العائلة وخصوصًا كبار السن، وغير ذلك من الأعمال التي تبعد الفرد عن التكنولوجيا بعض الساعات.

تجاهل الأنشطة الاجتماعية:

وقال في تصريحات لـ “متابعات الخليج 365 “، إن الوقت الذي يقضيه الفرد مع الأجهزة الإلكترونية زاد كثيرًا عن الماضي، بسبب تعدد الأنشطة الإلكترونية وزيادة التطبيقات، وكثرة المحتوى التقني، وهو ما جعل معظم الناس يقضون جل وقتهم مع هذه الأجهزة، ولا يجدون وقتًا أو يتجاهلون الأمور والأنشطة الاجتماعية الأخرى، ومن هنا تأتي أهمية الديتوكس الرقمي لإزالة السموم الذهنية التي تحدثها الأجهزة الرقمية.

فوائد الديتوكس الرقمي:

ولفت إلى أن هناك فوائد صحية إيجابية عديدة الديتوكس الرقمي وهي:

⁃ الحد من القلق والتوتر والاكتئاب، إذ كشفت الأبحاث وجود علاقة إيجابية بين استخدام التكنولوجيا بشكل مكثف والقلق.

⁃ تعزيز العلاقات الاجتماعية والأسرية، فقضاء كل الوقت وراء الأجهزة الذكية يشكل تهديدًا لبناء علاقات واقعية جيدة والحفاظ عليها.

⁃ زيادة إنتاجية الفرد، فتجنب استخدام الأجهزة فترة من الزمن، يحفز الفرد على إنجاز مهامه بشكل أفضل.

⁃ النوم الصحي، فمعروف أن هوس التكنولوجيا أصبح ملازمًا للفرد حتى في غرفة نومه، وهذا يسبب له الكثير من الأضرار النفسية والصحية والاجتماعية، فإعطاء الجسم كفايته من ساعات النوم والراحة ينعكس إيجابًا على الصحة.



⁃ تجنب معظم الأمراض ومنها السمنة، إذ أوضحت دراسة أن بعض الأشخاص يكونون أكثر ميلًا لتناول الطعام أثناء التحديق في الوسائط الرقمية، وهو ما يمكن أن يمنعهم من تناول الطعام بوعي، ويعزز عادات الأكل غير الصحية مثل الإفراط في تناول الطعام مما يصيبهم بزيادة الوزن.

تجنب الآثار السلبية:

واختتم الدكتور إعجاز بالقول، هناك طرق لتنظيم الديتوكس الرقمي لتجنب الآثار السلبية الناتجة عن الأجهزة الإلكترونية ومنها، التخلي لفترة قصيرة ومؤقتة عن الأجهزة يوميًا، أو اختيار يوم في الأسبوع لتجنب الأجهزة والوسائط الرقمية، تقييد استخدام بعض التطبيقات التي تستهلك الكثير من وقت الفرد.

مع التأكيد على أن فكرة الديتوكس الرقمي أو التخلص من سموم الأجهزة الإلكترونية تتنامى في الآونة الأخيرة، بعد العديد من الدراسات التي تؤكد تغلغل الأجهزة الذكية بمختلف أنواعها في حياة البشر، حتى باتت تُسممها وتؤثر على طريقة التواصل الطبيعية فيما بينهم، فأصبح الهاتف جزء لا يتجزأ من عاداتنا اليومية، يمنع أفراد الأسرة من الحديث مع يعضهم البعض أو القيام بالحد الأدنى من التواصل.

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