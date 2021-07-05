- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
تترقب جماهير الكرة على مستوى العالم، مباراة من العيار الثقيل في نصف نهائي بطولة يورو 2020، إذ سيجمع المنتخبين الإيطالي والإسباني.
وتقام المباراة مساء الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت الرياض، في المباراة التي سوف يستضيفها ملعب "ويمبلي"، في العاصمة الإنجليزية لندن.
وتأهلت إسبانيا لهذا الدور عن طريق ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في اللقاء الذي جمعها، الجمعة، مع سويسرا على أرضية ملعب "غازبروم آرينا" في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.
فيما تأهل المنتخب الإيطالي بعد فوزه على نظيره البلجيكي بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب "أليانز آرينا" في ميونيخ.
05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442 06:59 PM
يجمع المنتخبين الإيطالي والإسباني"كلاسيكو" أوروبي من العيار الثقيل في نصف نهائي "يورو 2020"
تترقب جماهير الكرة على مستوى العالم، مباراة من العيار الثقيل في نصف نهائي بطولة يورو 2020، إذ سيجمع المنتخبين الإيطالي والإسباني.
وتقام المباراة مساء الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت الرياض، في المباراة التي سوف يستضيفها ملعب "ويمبلي"، في العاصمة الإنجليزية لندن.
وتأهلت إسبانيا لهذا الدور عن طريق ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في اللقاء الذي جمعها، الجمعة، مع سويسرا على أرضية ملعب "غازبروم آرينا" في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.
فيما تأهل المنتخب الإيطالي بعد فوزه على نظيره البلجيكي بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب "أليانز آرينا" في ميونيخ.
، "كلاسيكو" أوروبي من العيار الثقيل في نصف نهائي "يورو 2020" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر "كلاسيكو" أوروبي من العيار الثقيل في نصف نهائي "يورو 2020" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.