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محمد بن مسعود - الدمام - أكدت مصادر اعلامية إلغاء اجتماع أوبك+ الذي كان مرتقباً اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن إقرار اجتماع بديل سيتم في وقت لاحق.
ووفقاً لـ"العربية"، فإنه كان المطروح أمام الاجتماع هو اتفاق يتضمن زيادة تدريجية للإنتاج بنحو مليوني برميل يومياً من أغسطس وحتى ديسمبرالمقبل، إضافة إلى تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية العام المقبل، بدلاً من الموعد المتفق عليه سابقاً لانتهاء الاتفاق في أبريل 2022.
05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442 06:45 PMمصادر إعلامية تؤكد إلغاء اجتماع أوبك+ دون تحديد موعد بديل
أكدت مصادر اعلامية إلغاء اجتماع أوبك+ الذي كان مرتقباً اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن إقرار اجتماع بديل سيتم في وقت لاحق.
ووفقاً لـ"العربية"، فإنه كان المطروح أمام الاجتماع هو اتفاق يتضمن زيادة تدريجية للإنتاج بنحو مليوني برميل يومياً من أغسطس وحتى ديسمبرالمقبل، إضافة إلى تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية العام المقبل، بدلاً من الموعد المتفق عليه سابقاً لانتهاء الاتفاق في أبريل 2022.
، مصادر إعلامية تؤكد إلغاء اجتماع أوبك+ دون تحديد موعد بديل ،
المصدر : الخليج 365
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