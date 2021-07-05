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محمد بن مسعود - الدمام - توفي المهندس محمد بن عبدالهادي العمري، أمس، بعد رحلة عطاء قضاها في شمال المملكة وغربها.
وكان الفقيد -رحمه الله- أمينًا لمنطقة تبوك، ثم أمينًا لمنطقة المدينة المنورة، ومستشارًا في وزارة الشؤون البلدية والقروية (سابقًا).
وواسى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أسرة "العمري"، في وفاة فقيدهم المهندس محمد بن عبدالهادي العمري.
وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته، سائلًا الله -العلي القدير- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهمهم الصبر والسلوان.
05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442 06:30 PMوفاة "العمري" أمين منطقتي تبوك والمدينة المنورة سابقًا
توفي المهندس محمد بن عبدالهادي العمري، أمس، بعد رحلة عطاء قضاها في شمال المملكة وغربها.
وكان الفقيد -رحمه الله- أمينًا لمنطقة تبوك، ثم أمينًا لمنطقة المدينة المنورة، ومستشارًا في وزارة الشؤون البلدية والقروية (سابقًا).
وواسى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أسرة "العمري"، في وفاة فقيدهم المهندس محمد بن عبدالهادي العمري.
وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته، سائلًا الله -العلي القدير- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهمهم الصبر والسلوان.
، وفاة "العمري" أمين منطقتي تبوك والمدينة المنورة سابقًا ،
المصدر : الخليج 365
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