محمد بن مسعود - الدمام - "عباس" أعرب عن أمل بلاده في تحقيق مطالبها حذّر وزير الري السوداني ياسر عباس، اليوم الاثنين، من أن ملف سد النهضة الأثيوبي يمثل تهديداً للسلم والأمن الإقليميين. وذكر "عباس" في مؤتمر صحافي قبيل مغادرته إلى نيويورك للمشاركة في جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة، أن ردّ المجلس التابع للأمم المتحدة على مطالب بلاده كان إيجابياً، وفقاً لـ"فرانس 24". وأضاف أن الخرطوم تأمل في تحقيق مطالبها لحل أزمة السد. 05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442 06:12 PM "عباس" أعرب عن أمل بلاده في تحقيق مطالبها السودان يحذر من تهديد سد النهضة للسلم والأمن الإقليميين السودان يحذر من تهديد سد النهضة للسلم والأمن الإقليميين حذّر وزير الري السوداني ياسر عباس، اليوم الاثنين، من أن ملف سد النهضة الأثيوبي يمثل تهديداً للسلم والأمن الإقليميين. وذكر "عباس" في مؤتمر صحافي قبيل مغادرته إلى نيويورك للمشاركة في جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة، أن ردّ المجلس التابع للأمم المتحدة على مطالب بلاده كان إيجابياً، وفقاً لـ"فرانس 24". وأضاف أن الخرطوم تأمل في تحقيق مطالبها لحل أزمة السد. الكلمات المفتاحية ، السودان يحذر من تهديد سد النهضة للسلم والأمن الإقليميين ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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