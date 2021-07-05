شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى من نوعها .. تدشين حديقة التدوير البيئية في الخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشنت أمانة المنطقة الشرقية ممثلةً ببلدية محافظة الخبر اليوم، حديقة التدوير البيئية في بادرة تعد الأولى من نوعها بمواد ومكونات معاد تدويرها بالكامل.

ويأتي تدشين الحديقة استمرارًا لبرامج البلدية الصديقة للبيئة لإيجاد جيل يواكب تطورات العصر وغرس روح التعاون والحفاظ على البيئة من خلال مبادرة إعادة التدوير وزيادة الوعي بثقافة إعادة التدوير لضمان الحفاظ على نظافة المدينة بيئيًا لتكون نموذجًا يحتذى به في المنطقة.

وجرى إنشاء الحديقة على مساحة تزيد عن 1800 متر مربع، وتحتوي على ألعاب معاد تدويرها لتشكل حديقة تكتمل فيها جميع العناصر التي شكلت لوحة فنية بجمال محتوياتها وطريقة تصميمها، إضافة إلى احتوائها على جلسات مظللة من بقايا سعف النخيل وطاولات خشبية، وحاويات تدوير "بلاستيك- زجاج- ورق"، وأعمدة إنارة بالطاقة الشمسية، وأشجار، واستحداث أرضية من المطاط بمساحة 600م2 تحتوي على رسومات أرضية بأشكال تفاعلية.

ودعا وكيل الأمين للاستثمارات وتنمية الإيرادات المهندس حمدان العرادي عموم الراغبين بالاطلاع على الفرص الاستثمارية وتفاصيل المنافسات مراجعة البوابة الرقمية للاستثمار البلدي والتطبيق الذكي "فرص" عبر الرابط: ‏https://furas.momra.gov.sa .