أمير القصيم : برنامج الإسكان التنموي يوفر 874 مسكنًا للفئات المستفيدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-05

متابعات الخليج 365 - واس

كشف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، أن ما تحقق من دعم برنامج الإسكان التنموي بالمنطقة، أسهم في توفير 874 مسكنًا للفئات المستفيدة، مشيرًا إلى أن ذلك عكس للجميع اهتمام القيادة الرشيدة – أعزها الله – لتوفير وحدات سكنية للأسر الأشد حاجة في المجتمع.

مشاريع برنامج الإسكان التنموي

وبيّن سموه بأنه يجري حاليًا العمل على إنجاز المشاريع المعتمدة للإسكان التنموي والبالغ عددها 2158 مشروعًا، وسيكون لها أثر كبير في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان التنموي بالمنطقة، منوهًا بدعم واهتمام القيادة الحكيمة – حفظها الله- لبرامج الإسكان التنموي في المنطقة، وبما لمسه من تطور في أعمال اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي، وتحقيق نتائج عمل إيجابية، من خلال التعاون مع الجهات ذات العلاقة والعمل على إستراتيجية موحدة، متطلعًا إلى مواصلة الجهود لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك، بعد أن رأس سموه في الإمارة اليوم، الاجتماع السابع للجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأعضاء اللجنة التنفيذية.

متابعة الإنجازات والمستهدف

وجرى خلال الاجتماع استعراض الملخص التنفيذي لبرنامج الإسكان التنموي بالمنطقة، إضافة إلى أبرز التوصيات والقرارات للاجتماع السابق وما تم فيها من إجراءات ومستوى الإنجاز وتحقيق المهام والمستهدفات، ومناقشة دعم المشروعات الإسكانية وخصوصًا الجاهز منها بالخدمات، وبحث العمل على حث وتحفيز رجال الأعمال، وأصحاب المخططات على رفع مقدار النسبة المقتطعة من مخططاتهم لصالح الإسكان التنموي، والنظر في دعم واستثمار الفرق التطوعية في تنمية وتأهيل الأسر الأشد حاجة التي تم تسكينها ومتابعتها، فيما استعرض عدد حالات دعم الإيجار التي بلغت 258 حالة.



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