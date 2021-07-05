هكذا تحصل على فيتامين الشمس مع ارتفاع الحرارة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-05

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

مع ارتفاع درجات الحرارة قد لا يتمكن الفرد من الحصول على فيتامين الشمس عن طريق أشعة الشمس التي تشكل أهم مصادره، ونقصه في الجسم له انعكاسات سلبية عديدة منها حدوث آلام العظام وغيرها من الأمراض، ويظل السؤال: كيف يمكن الحصول على فيتامين D تزامنًا مع دخول الصيف، ودون تناول حبوب المكملات الغذائية؟

تفادي المشاكل الصحية:

تقول استشارية التغذية الدكتورة نجود فؤاد لـ”متابعات الخليج 365“: صحيح أنه في الصيف قد لا يتمكن الفرد من التعرض لأشعة الشمس نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، والتي قد تعرض الفرد – لا سمح الله – للإجهاد الحراري، وبالتالي فإن الطريقة الوحيدة هي المصادر الغذائية التي تحتوي على هذا الفيتامين المهم، فهناك أغذية عديدة يجب أن يحرص الفرد على تناولها للحصول على فيتامين الشمس لتفادي التعرض لأي مشاكل صحية.

امتصاص الكالسيوم والفوسفور:

وبينت أن فيتامين D يعرف بفيتامين الشمس – فكما أشارت- أن أشعة الشمس تشكل أهم مصدر له، باعتباره المادة الوحيدة التي يفرزها الجسم عند تعرض الجلد للشمس، إذ يساعد الفيتامين على امتصاص الجسم عناصر مثل الكالسيوم والفوسفور بمجرد دخوله في عمليات التمثيل الغذائي للجسم، وهي عناصر هامة لصحة الأسنان والعضلات والعظم، وتشير الدراسات إلى أن أمراض مثل الكساح، وضعف وهشاشة العظام هي نتيجة مباشرة لنقص كبير في فيتامين D.

أهم مصادر فيتامين D الغذائية:

وتابعت قائلة، لصعوبة حصول الفيتامين من خلال أشعة الشمس في الصيف، فإن الحل الوحيد هو الاهتمام بالأطعمة التي تحتويه ومنها الأسماك الزيتية والتونة والسردين والسلمون، والكبد، المشروم، الشوفان، الجمبري، الزبادي، واللحوم الحمراء، وصفار البيض، ومنتجات الألبان، الحليب، ومنتجات الصويا، فالاهتمام بتناول هذه الأطعمة مهم للأشخاص الذين يعملون من المنزل ولا يتعرضون لأشعة الشمس.

فوائد فيتامين الشمس:

وخلصت الدكتورة نجود إلى القول، إن فوائد فيتامين الشمس عديدة ولا يمكن حصرها منها، يقوي العظام ويساعد على تكوينها، حيث إنه يزيد من امتصاص الكالسيوم بالجسم والوقاية من أمرض هشاشة العظام، يحمي الجسم من أنواع السرطان وخاصة سرطان الثدي لدى النساء، ويساعد على الحماية من سرطان البروستاتا والقولون، العمل على الحماية من الإصابة بالأمراض القلبية وتصلب الشرايين وأمراض ضغط الدم والإصابة بالسكتات الدماغية، والوقاية من مرض السكري، لأنه يعمل على تحفيز البنكرياس على زيادة الأنسولين بالجسم وزيادة المناعة.

شارك الخبر