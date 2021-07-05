السعودية | "توكلنا" يمنح صلاحيات جديدة لمديري المدارس تخص كورونا

شكرا لقرائتكم "توكلنا" يمنح صلاحيات جديدة لمديري المدارس تخص كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف تطبيق "توكلنا" عن منح صلاحيات جديدة لمديري ومديرات المدارس فيما يخص فيروس كورونا المستجد.

وتمكّن هذه الصلاحيات مديري المدارس من الاطلاع على إحصائية لمنسوبي المدرسة توضح المتعافين والمصابين من الفيروس، وكذلك الذين تلقوا اللقاح سواء من الطلاب أو المعلمين أو الكادر الإداري الموجود في المدرسة.

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يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة التعليم أنها اتفقت مع وزارة الصحة على بدء تنفيذ برنامج إضافي مشترك لتقديم لقاح كورونا لـ5 ملايين طالب وطالبة ممن بلغت أعمارهم 12 سنة وأكثر.

تحديثات جديدة

كما أعلن تطبيق "توكلنا" مؤخراً عن تحديثات جديدة مضافة إلى خدمة الجواز الصحي، حيث أُضيفت خاصية استعراض بيانات بوليصة التأمين المعتمدة من البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي التي تغطي مخاطر كوفيد-19 خارج المملكة العربية السعودية لتسهيل إجراءات السفر.

إلى ذلك تظهر الخاصية ضمن معلومات الجواز الصحي للمستفيد في تطبيق "توكلنا"، وتشمل معلومات الجواز الصحي بعد آخر تحديث وهي حالة التحصين وتاريخه، وتاريخ آخر فحص طبي خاص بالسفر (PCR) ونتيجته، إضافة إلى بيانات بوليصة التأمين وحالة سريانها.

استعراض الجواز الصحي

وفي إطار تحسين تجربة مستخدمي "توكلنا"، أتاح التطبيق خدمة استعراض الجواز الصحي لأفراد الأسرة بكل سهولة، ما يسهم في تسهيل إجراءات السفر عبر توفير جميع المعلومات المتعلقة بالسفر في خدمة الجواز الصحي، التي تشمل حالة التحصين، واستعراض بيانات بوليصة التأمين، واستعراض جوازات أفراد الأسرة الصحية.

من جهتها دعت "سدايا" مستخدمي تطبيق "توكلنا" إلى المبادرة بتحديث التطبيق من متاجر AppGallery وApp Store وGoogle Store بهدف تحقيق أقصى استفادة من الخدمات التي أُضيفت مؤخراً، وذلك انطلاقاً من حرصها على أن تكون هذه الخدمات متوفرة لجميع المستفيدين وبلغات مختلفة.