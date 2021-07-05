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قبضت الشرطة الإيطالية، اليوم الاثنين، على 4 متهمين بإرسال أموال لأشخاص في أوروبا والشرق الأوسط، كانوا يجمعونها نيابة عن تنظيم "داعش"، في تحقيق قاد للكشف عن شبكة أكبر يُشتبه أنها تمول الإرهاب.
وأوضحت الشرطة أنها تشتبه في تحويل المتهمين الأربعة 30 ألف يورو من مدينة أندريا جنوب شرق إيطاليا، إلى 42 شخصاً من جامعي الأموال للجماعات المسلحة المتطرفة في دول عدة من بينها صربيا وألمانيا وتركيا والأردن وتايلاند وروسيا، وفقاً لـ"رويترز".
05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442 05:56 PM
حوّلوا 30 ألف يورو إلى عناصر التنظيم في عدة دول بينها ألمانياإيطاليا تعتقل 4 أشخاص جمعوا أموالاً لتمويل "داعش"
قبضت الشرطة الإيطالية، اليوم الاثنين، على 4 متهمين بإرسال أموال لأشخاص في أوروبا والشرق الأوسط، كانوا يجمعونها نيابة عن تنظيم "داعش"، في تحقيق قاد للكشف عن شبكة أكبر يُشتبه أنها تمول الإرهاب.
وأوضحت الشرطة أنها تشتبه في تحويل المتهمين الأربعة 30 ألف يورو من مدينة أندريا جنوب شرق إيطاليا، إلى 42 شخصاً من جامعي الأموال للجماعات المسلحة المتطرفة في دول عدة من بينها صربيا وألمانيا وتركيا والأردن وتايلاند وروسيا، وفقاً لـ"رويترز".
، إيطاليا تعتقل 4 أشخاص جمعوا أموالاً لتمويل "داعش" ،
المصدر : الخليج 365
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