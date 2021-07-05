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خطف مسلحون 140 تلميذاً من مدرسة داخلية بشمال غرب نيجيريا، اليوم الاثنين، في عملية خطف جديدة تستهدف تلاميذ.
وذكر الأستاذ في ثانوية بيثيل بولاية كادونا إيمانويل بول، أن الخاطفين اقتادوا 140 تلميذاً، وهرب 25 تلميذاً فقط من المدرسة، وليس لدينا أي فكرة عن المكان الذي تم اقتياد التلاميذ إليه، وفقاً لـ"فرانس 24".
من ناحيته، أكد المتحدث باسم شرطة كادونا، الهجوم دون تحديد أي تفاصيل حول عدد التلاميذ المختطفين.
05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442 05:39 PM
لم يتمكن سوى 25 طالباً من الهربنيجيريا.. مسلحون يقتادون 140 تلميذاً إلى مكان مجهول
خطف مسلحون 140 تلميذاً من مدرسة داخلية بشمال غرب نيجيريا، اليوم الاثنين، في عملية خطف جديدة تستهدف تلاميذ.
وذكر الأستاذ في ثانوية بيثيل بولاية كادونا إيمانويل بول، أن الخاطفين اقتادوا 140 تلميذاً، وهرب 25 تلميذاً فقط من المدرسة، وليس لدينا أي فكرة عن المكان الذي تم اقتياد التلاميذ إليه، وفقاً لـ"فرانس 24".
من ناحيته، أكد المتحدث باسم شرطة كادونا، الهجوم دون تحديد أي تفاصيل حول عدد التلاميذ المختطفين.
، نيجيريا.. مسلحون يقتادون 140 تلميذاً إلى مكان مجهول ،
المصدر : الخليج 365
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