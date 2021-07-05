، أمير القصيم: 874 مسكنًا للمستفيدين من برنامج الإسكان التنموي ،

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كشف أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أن ما تحقق من دعم لبرامج الإسكان التنموي بالمنطقة، أسهم في توفير 874 مسكنًا للفئات المستفيدة، مشيرًا إلى أن ذلك عكس للجميع اهتمام القيادة الرشيدة لتوفير وحدات سكنية للأسر الأشد حاجة في المجتمع.
وبيّن الأمير فيصل بن مشعل أنه يجري حاليًا العمل على إنجاز المشاريع المعتمدة للإسكان التنموي والبالغ عددها 2158 مشروعًا، وسيكون لها أثر كبير في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان التنموي بالمنطقة، منوهًا بدعم واهتمام القيادة الحكيمة لبرامج الإسكان التنموي في المنطقة، وبما لمسه من تطور في أعمال اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي، وتحقيق نتائج عمل إيجابية.
جاء ذلك، بعد أن رأس امير المنطقة في الإمارة اليوم، الاجتماع السابع للجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأعضاء اللجنة التنفيذية.
وجرى خلال الاجتماع استعراض الملخص التنفيذي لبرنامج الإسكان التنموي بالمنطقة، إضافة إلى أبرز التوصيات والقرارات للاجتماع السابق وما تم فيها من إجراءات ومستوى الإنجاز وتحقيق المهام والمستهدفات، ومناقشة دعم المشروعات الإسكانية وخصوصًا الجاهز منها بالخدمات، وبحث العمل على حث وتحفيز رجال الأعمال، وأصحاب المخططات على رفع مقدار النسبة المقتطعة من مخططاتهم لصالح الإسكان التنموي، والنظر في دعم واستثمار الفرق التطوعية في تنمية وتأهيل الأسر الأشد حاجة التي تم تسكينها ومتابعتها، فيما استعرض عدد حالات دعم الإيجار التي بلغت 258 حالة.
05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442 05:32 PM
يعكس اهتمام القيادة لتوفير وحدات للأسر الأشد حاجة في المجتمعأمير القصيم: 874 مسكنًا للمستفيدين من برنامج الإسكان التنموي
كشف أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أن ما تحقق من دعم لبرامج الإسكان التنموي بالمنطقة، أسهم في توفير 874 مسكنًا للفئات المستفيدة، مشيرًا إلى أن ذلك عكس للجميع اهتمام القيادة الرشيدة لتوفير وحدات سكنية للأسر الأشد حاجة في المجتمع.
وبيّن الأمير فيصل بن مشعل أنه يجري حاليًا العمل على إنجاز المشاريع المعتمدة للإسكان التنموي والبالغ عددها 2158 مشروعًا، وسيكون لها أثر كبير في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان التنموي بالمنطقة، منوهًا بدعم واهتمام القيادة الحكيمة لبرامج الإسكان التنموي في المنطقة، وبما لمسه من تطور في أعمال اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي، وتحقيق نتائج عمل إيجابية.
جاء ذلك، بعد أن رأس امير المنطقة في الإمارة اليوم، الاجتماع السابع للجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأعضاء اللجنة التنفيذية.
وجرى خلال الاجتماع استعراض الملخص التنفيذي لبرنامج الإسكان التنموي بالمنطقة، إضافة إلى أبرز التوصيات والقرارات للاجتماع السابق وما تم فيها من إجراءات ومستوى الإنجاز وتحقيق المهام والمستهدفات، ومناقشة دعم المشروعات الإسكانية وخصوصًا الجاهز منها بالخدمات، وبحث العمل على حث وتحفيز رجال الأعمال، وأصحاب المخططات على رفع مقدار النسبة المقتطعة من مخططاتهم لصالح الإسكان التنموي، والنظر في دعم واستثمار الفرق التطوعية في تنمية وتأهيل الأسر الأشد حاجة التي تم تسكينها ومتابعتها، فيما استعرض عدد حالات دعم الإيجار التي بلغت 258 حالة.
، أمير القصيم: 874 مسكنًا للمستفيدين من برنامج الإسكان التنموي ،
المصدر : الخليج 365
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