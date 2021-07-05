شكرا لمتابعة خبر عن توفيق: فيروس "دلتا" لم يدخل إلى المملكة حتى الآن "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال أستاذ التخدير والعناية المساعد بجامعة الملك سعود الدكتور ناصر توفيق، إن فيروس "دلتا" لم يدخل إلى المملكة حتى الآن.

وأشار ناصر توفيق خلال مداخلة هاتفية بقناة الإخبارية، إلى اتخاذ المملكة إجراءات احترازية إضافية بمنع السفر لـ 4 دول لتجنب دخول الفيروس.

وأوضح أن الدفاع الأول ضد فيروس "دلتا" هو لبس الماسك والابتعاد خشية من الإصابة بالفيروس، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية ذكرت أن الفيروس سيصيب أعدادا كبيرة حسب المنطقة وكمية التطعيم الموجود سيكون الضرر.