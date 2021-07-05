شكرا لمتابعة خبر عن سمو أمير القصيم : توفير 874 مسكناً للمستفيدين من برنامج الإسكان التنموي بالمنطقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد المحسن (صدى):

وصف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، ان ما تحقق من دعم في لبرامج الأسكان التنموي بالمنطقة ، ساهم في رفع معدلات توفير المساكن للفئات المستفيدة من الإسكان التنموي بعد أن بلغ عدد المساكن التي تم توفيرها 874 مسكناً ، وهو ما يعكس إهتمام القيادة الرشيدة - أعزها الله - لتوفير وحدات سكنية للأسر الأشد حاجـة فــي المجتمع .

وبيّن سمو أمير القصيم بأنه يجري حالياً العمل على إنجاز المشاريع المعتمدة للإسكان التنموي والتي تبلغ 2158 مشروعاً ، وسيكون لها أثرا كبيراً في تحقيق مستفهدفات برنامج الإسكان التنموي بالمنطقة .

وأكد سموه دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لبرامج الإسكان التنموي في المنطقة ، منوهًا بما لمسه من تطور في أعمال اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي ، وتحقيق نتائج عمل إيجابية ، من خلال التعاون مع الجهات ذات العلاقة والعمل على إستراتيجية موحدة ، متطلعًا إلى مواصلة الجهود لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك ، بعد أن رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في قاعة الإجتماعات مكتبه بالإمارة اليوم، الاجتماع السابع للجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان واعضاء اللجنة التنفيذية .

وجرى خلال الاجتماع استعراض الملخص التنفيذي لبرنامج الإسكان التنموي بمنطقة القصيم ، إضافة إلى أبرز التوصيات والقرارات للاجتماع السابق وما تم فيها من إجراءات ومستوى الإنجاز وتحقيق المهام والمستهدفات ، ومناقشة دعم المشروعات الإسكانية وخصوصاً الجاهز منها بالخدمات ، وبحث العمل على حث وتحفيز رجال الأعمال ، وأصحاب المخططات على رفع مقدار النسبة المقتطعة من مخططاتهم لصالح الإسكان التنموي ، والنظر في دعم واستثمار الفرق التطوعية في تنمية وتأهيل الأسر الأشد حاجة التي تم تسكينها ومتابعتها، فيما تم إستعراض عدد حالات دعم الإيجار التي بلغت 258 حالة .