شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل جديدة في واقعة سحق شاحنة كبيرة لعدة مركبات بعد خروجها عن السيطرة بمحايل عسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):

كشف المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير أحمد الألمعي، عن تفاصيل جديدة بشأن واقعة سحق شاحنة كبيرة لعدد من المركبات المتوقفة في إشارة مرور بمحايل عسير.

وقال أحمد الألمعي، إن غرفة عمليات الهيئة تلقت بلاغا في تمام الساعة 09/38 يفيد بوقوع حادث تصادم صباح اليوم الاثنين بإشارة مرور الضرس بمحافظة محايل عسير.

وأوضح أنه فور تلقي البلاغ تم توجيه ثلاثة فرق إسعافية للموقع، مشيرا إلى وجود 4 إصابات بينهم حالتين وفاة وحالة خطيرة وحالة متوسطة، فيما تم تقديم الخدمة الإسعافية لجميع الحالات، ونقلها إلى مستشفى محايل العام.

وكانت "صدى" تفردت بتغطية واقعة سحق شاحنة كبيرة لعدة سيارات متوقفة بإشارة مرور الضرس في محايل عسير.

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