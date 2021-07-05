شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ولادة توأم سيامي بصدر واحد وقلبين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

شهدت إحدى مستشفيات مكة ولادة توأم سيامي بصدر واحد وقلبين وما زالا تحت الرعاية من قبل فريق طبي مميز بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة.

وأفاد الأطباء أن حالة الطفلين بصحة جيدة ويتنفسون بشكل طبيعي وتم إجراء العديد من الفحصوات لهم بمستشفى الولادة وتم عمل العديد من الفحوصات لهما منذ الولادة وحتى الان، وفقًا لما جاء بـ "الإخبارية".

كما أكدوا أن يتم إجراء الآن إجراء الفحوصات اللازمة قبل إجراء العملية للتوأم السيامي حيث تم وصول الأطفال قبل 36 ساعة وتم ولادتهم بواسطة عملية قيصرية وتم قبول الحالة بشكل فوري والآن جاري الفحوصات الأساسية والرئيسية.

وذكروا أيضًا أن هناك فريق طبي متميز مختص في هذه الحالات في المملكة ونتائجه مبهرة ومثل هذه الحالات يتم الترتيب لها بعمل الفحوصات والتقارير وبعد ذلك يتم التواصل معهم بشكل قائم وجاري.

فيما أوضحت الدكتورة فايزة السلمي، استشارية عناية مركزة حدثي الولادة، أن حالة التوأم السيامي مستقرة وعملية التنفس طبيعية ويتم تغذيتهم عن طريق التغذية الوريدية وفحص الدم وما زالت الفحوصات المستمرة.

وأضافت: "الفحوصات المبدئية أوضحت وجود كبد واحدة للتوأم السيامي وعمودين فقريين وقلبين لكل منهما، كما يوجد كليتين صغيرة وواحدة حجمها جيد أما الكبد فتبين أن هناك كبد واحد من خلال الموجات الصوتية".