شكرا لمتابعة خبر عن "العنزي" يقدم أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة ومفوضاً لخادم الحرمين لسلطان عُمان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مسقط (صدى):

قدَّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان عبدالله بن سعود العنـزي، أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة ومفوضاً لخادم الحرمين الشريفين، لجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، وذلك بقصر البركة في مسقط اليوم.

ونقل السفير العنزي لجلالة سلطان عُمان، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله -، وتمنياتهما لجلالته وللشعب العُماني الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، فيما حمّل جلالة سلطان عُمان، السفير العنزي، نقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وتمنياته للمملكة ولشعبها التقدم والرخاء.