الصحة: ارتفاع طفيف في حالات كورونا الحرجة.. والنشطة تسجل 11773

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين عن ارتفاع طفيف في عدد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا لتسجل 1350 حالة، بينما تم امس الاحد تسجيل 1348 حالة.

وأشارت الوزارة –عبر تويتر- إلى أن عدد الحالات النشطة شهد انخفاضا حيث تم تسجيل 11773 حالة، مقارنة مع أمس حيث تم تسجيل 11970 حالة.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 1247 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، و 1429 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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