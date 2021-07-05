عسير تتصدر إصابات كورونا بـ273 حالة.. والرياض تتراجع

الرياض - محمد عبدالله - تصدرت منطقة عسير إصابات فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 273 إصابة جديدة، من إجمالي 1247 حالة، وفقا لبيانات وزارة الصحة.

وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة التالية مسجلة 234 حالة، ومكة المكرمة 220 حالة، والرياض 206 حالات، وجازان 110 حالات، والمدينة المنورة 68 حالة، والباحة 34 حالة، ونجران 33 حالة، والقصيم 23 حالة، وحائل 16 حالة، وتبوك 14 حالة، والحدود الشمالية والجوف 8 حالات لكل منها.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 1247 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، و 1429 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

كانت الوزارة ذكرت في وقت سابق، أن اللجنة الوطنية للأمراض المعدية، اعتمدت إمكانية أخذ الجرعة الأولى والثانية من لقاحين مختلفين لكورونا.

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