اختيار النويصر والحجيلان عضوين في المحكمة الدولية للتحكيم التجاري

الرياض - محمد عبدالله - أعلن اتحاد الغرف السعودية اختيار السعوديين، الدكتور خالد النويصر وحسام الحجيلان، عضوين في المحكمة الدولية للتحكيم التجاري، مما يعكس مكانة المملكة وقوة تواجدها في المنظمات الدولية الفاعلة في صناعة القرارات الدولية على الأصعدة كافة.

وذكر الاتحاد في بيان له نشره عبر تويتر، أن المحكمة الدولية للتحكيم التجاري التي تتبع لغرفة التجارة الدولية في باريس، منحت القانوني والخبير السعودي في مجال التحكيم التجاري الدكتور خالد بن عبد العزيز النويصر عضوية المحكمة، وحسام صلاح الحجيلان المحامي السعودي نائبا له في عضوية المحكمة، وذلك بحكم تخصصهما في مجال القانون وخبرتهما الطويلة في هذا المجال.

كانت محكمة التجارة الدولية قد انتخبت السيدة كلوديا سالومون كرئيسة للمحكمة إلى جانب 68 عضوًا جديدًا و12 نائبًا للرئيس التصبح بذلك أول إمراة تتولى هذا المنصب منذ 100 عام من عمر المحكمة، ويعتبر التكوين الجديد للمحكمة لولايتها 2024-2021 الأكثر تنوعًا بين الجنسين وتنوعا جغرافیا في تاريخ المحكمة.

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