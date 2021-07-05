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إعادة افتتاح 10مساجد في 5 مناطق بعد تعقيمها

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الرياض - محمد عبدالله - أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 10 مساجد بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 5 مناطق، بعد ثبوت 10 حالات إصابة بفيروس بين صفوف المصلين.

ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 149 يومًا 1767 مسجدًا.

وأوضحت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة، داعيةً إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند الذهاب للمساجد.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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