«الشورى» يقر مشروع مذكرة تفاهم مع ألمانيا للتعاون في الهيدروجين

الرياض - محمد عبدالله - وافق مجلس الشورى، خلال جلسته العادية السابعة والثلاثين للسنة الأولى من الدورة الثامنة، عبر الاتصال المرئي، المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة نائب رئيس المجلس، مشعل السُّلمي، على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة والوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة في ألمانيا؛ للتعاون في مجال الهيدروجين.

وناقش مجلس الشورى؛ وفقاً لما نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1441/ 1442هـ، حيث اقترح عضو الشورى، ناصر الموسى، إضافة ممثل من وزارة الثقافة وممثل من الهيئة العامة للترفيه وإضافة عضوتين من الأشخاص ذوي الإعاقة إلى عضوية مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

وطالب العضو عاصم مدخلي، هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بدراسة إمكانية تقديم الخدمات الإلكترونية الشاملة، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات لمستفيديها، كما رأت عضو المجلس نجوى الغامدي، ضرورة تنسيق هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة مع وزارة الصحة؛ لرفع جودة برامج فحص السمع لحديثي الولادة ورفع كفاءة البرامج الحالية لتشمل جميع حديثي الولادة، مشيرةً إلى أنه في الوقت الحالي لا توجد شبكة متكاملة لبرامج الفحص المبكر.

وأشار عضو الشورى عبدالله النجار، إلى أن التخصيص يعتبر أحد مستهدفات رؤية 2030 مؤكداً ضرورة إشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم التسهيلات التي تضمن حياة كريمة وميسرة وجيدة لهم وذلك وفق الضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الخصوص.

وطالبت عضو المجلس أميرة الجعفري، الهيئة بدراسة سبل كفيلة لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على فرص الالتحاق بمراحل التعليم العالي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ولفت العضو صلاح الطالب، إلى أن عوائد الصناديق الوقفية لا تكون مبالغها كافية لدعم مشروعات الأشخاص ذوي الإعاقة، داعياً إلى دعمهم ودعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المتخصصة في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال بنك التنمية الاجتماعية.

وفي سياق منفصل، أصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية للعام المالي 1441/ 1442هـ، بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار المشتملة على توصياتها بشأن التقرير. ووجه الشورى، الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالإسراع في اعتماد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية. كما طالب المجلس، بإدراج مؤشرات الأداء الكمية لمقارنة المنجز بالمستهدف وفقاً لخطتها الاستراتيجية وأولوياتها في المجالات المختلفة.

ووجه المجلس الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالتعاون مع الجمعيات العلمية في الجامعات السعودية ذات الصلة البحثية باختصاصات الهيئة، والتنسيق مع إحدى الجامعات لاستحداث جمعية متخصصة في الملكية الفكرية لدعم الفكر والبحث العلمي في مجالات اختصاصات الهيئة.