الصحة: تسجيل 1247 إصابة جديدة بكورونا و15 حالة وفاة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 1247 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 494032 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تم تسجيل 1429 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 474368 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 15 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 7891 حالة.

يذكر ان وزارة الصحة بدأت في إعطاء لقاح كورونا (فايزر) للفئة العمرية 12 – 18 سنة، بجميع مناطق المملكة خلال الأيام الماضية.

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