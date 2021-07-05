بالصور.. تنفيذ تجربة التغذية الكهربائية بالحرم المكي استعدادًا لموسم الحج

الرياض - محمد عبدالله - نفّذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الشؤون الفنية والخدمية اليوم الإثنين، تجربة التغذية الكهربائية للحرم المكي من خلال محطة كدي الاحتياطية، للتأكد من مدى جاهزيتها واستعدادها لموسم الحج 1442هـ، بمشاركة عدد من الجهات المعنية ممثلةً في الأمن العام، والمديرية العامة للدفاع المدني، والشركة السعودية للكهرباء.

وأوضح مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بالرئاسة محسن بن عبدالمحسن السلمي، أن التجربة تضمنت التأكد من موثوقية سبل التغذية الكهربائية، ومحطات التغذية الرئيسة والفرعية بنظام محطات الموثوقية، وأنظمة التغذية الكهربائية الاحتياطية مثل مولدات محطة كدي ونظام التيار المستمر؛ لضمان عدم انقطاع التغذية الكهربائية ولوحات النواقل الأوتوماتيكية بين وسائل التغذية المختلفة ATS.

وأضاف أن الرئاسة أجرت تجربة فعلية تمثلت في فصل المغذيات الكهربائية القادمة من شركة الكهرباء، ودخول نظام عدم انقطاع التيار UPS لتغطية الأحمال الهامة حتى دخول محطة التوليد الاحتياطية القادمة من كدي وعند الانقطاع لمدة (30) دقيقة، وإلى أن تتم إعادة الكهرباء للمسجد الحرام.

وأشار إلى أن خطة تشغيل التيار الكهربائي البديل في المسجد الحرام، تسهم في الحفاظ على عدم تأثر الأحمال بانقطاع الشبكة الرئيسية لمغذيات شركة الكهرباء، وتتوفر داخل المسجد الحرام أنظمة لعدم انقطاع التيار (UPS) .

ولفت السلمي إلى أن محطة كدي جنوب المسجد الحرام بمسافة 3.5 كيلو مترات تسهم في إمداد الحرم المكي بالطاقة الكهربائية؛ حيث تعمل بطاقة ثمانية مولدات، وفق نظام آلي يستشعر انقطاع مصادر التغذية الكهربائية للحرم المكي، وتأمين التغذية في حينه.

ونوه إلى أن هذه الخدمات والجهود بإشراف وتنظيم من الإدارة العامة للتشغيل والصيانة التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قبل سعادة وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري.

واختتم حديثه داعياً الله -عزوجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - خير الجزاء على جهودهم ودعمهم الدائم للحرمين الشريفين.

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