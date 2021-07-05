ترجمة خطبة عرفة إلى 10لغات وبثها عبر موجات FM

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنه سيتم ترجمة خطبة عرفة إلى (10) لغات وبثها عبر منصة منارة الحرمين الإلكترونية، وموجات الراديو FM، كما تم رفع عدد اللغات للإرشاد المكاني والزماني والثقافي بالمسجد الحرام إلى أكثر من (٢٥) لغة، ويأتي ذلك تحت شعار (نشر الهداية للعالمين).

وقال مدير عام الإدارة العامة للغات والترجمة، المهندس مشاري المسعودي -في بيان للرئاسة عبر موقعها الإلكتروني- إن المشروع يمكن للقاصدين أداء مناسكهم بكل سهولة واطمئنان، وينقل صدى قبلة المسلمين إلى مسامع العالم بشتى اللغات.

وأشار إلى أنه يأتي وفق توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة من وكيل الرئيس العام للترجمة والشؤون التقنية أحمد بن عبدالعزيز الحميدي.

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