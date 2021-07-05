«الشورى» يوافق على مشروع نظام حماية الشهود والضحايا

الرياض - محمد عبدالله - وافق مجلس الشورى، اليوم الاثنين، على مشروع نظام حماية الشهود والضحايا ومن في حكمهم. وفقًا لما أعلنه المجلس عبر حسابه على تويتر.

وكان المجلس طالب من الهيئة السعودية للملكية الفكرية، في جلسة اليوم، إدراج مؤشرات الأداء الكمية لمقارنة المنجز بالمستهدف وفقًا لخطتها الاستراتيجية وأولوياتها في المجالات المختلفة.

وأوضح أنه على الهيئة السعودية للملكية الفكرية التعاون مع الجمعيات العلمية في الجامعات السعودية ذات الصلة البحثية باختصاصات الهيئة، والتنسيق مع إحدى الجامعات لاستحداث جمعية متخصصة في الملكية الفكرية لدعم الفكر والبحث العلمي في مجالات اختصاصات الهيئة.

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