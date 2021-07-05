العنزي يقدم أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة لدى سلطنة عمان

الرياض - محمد عبدالله - قدم عبدالله بن سعود العنزي، أوراق اعتماده اليوم الاثنين، لسلطان سطلنة عمان هيثم بن طارق، سفيرا فوق العادة ومفوضا من قبل خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز، معتمدا لدى مسقط.

وعقب تسلم أوراق الاعتماد، نقل السفير السعودي الجديد تمنيات الملك سلمان بن عبدالعزيز للسلطان هيثم بن طارق بموفور الصحة والسعادة ومديد العمر، وللشعب العماني بدوام التقدم والرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته، مؤكدا بذل قصارى جهده للرقي بعلاقة بلده مع السلطنة في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للشعب العماني والشعب السعودي، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

ورحب السلطان هيثم بالسفير السعودي، مؤكدا له أنه سيلقى كل الدعم منه ومن الحكومة والشعب العماني بما يسهل أداءه لمهام عمله.