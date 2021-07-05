وظائف أكاديمية شاغرة للسعوديين بجامعة حفر الباطن

وأوضحت الجامعة، أن فترة التقديم ستستمر حتى نهاية دوام يوم الأربعاء 4 ذو الحجة 1442هـ، وذلك عبر البوابة الإلكترونية لتوظيف أعضاء هيئة التدريس.
واشترطت الجامعة، أن يكون المتقدم للوظائف سعودي الجنسية، وحاصلاً على المؤهل العلمي المطلوب للدرجة من جامعة معتمدة، مع رفق معادلة لشهادته في حال الحصول على المؤهل من خارج المملكة، كذلك ألا يزيد عمر المتقدم على وظيفة محاضر عن 35 سنة وفقاً للائحة الابتعاث، وحاصلاً في مرحلة البكالوريوس على تقدير جيد جداً فما فوق.
كما اشترطت أن تكون الدراسة بالانتظام والتفرغ في كل مراحل الدراسة سواءً كانت بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه، والتوافق لامتداد التخصص بين الدرجات العلمية البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وأن يكون المتقدم لائقاً طبياً، كذلك اشترطت للترشيح اجتياز المتطلبات والشروط الخاصة بالجامعة وأقسامها الأكاديمية بما في ذلك المقابلة الشخصية والاختبارات.
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