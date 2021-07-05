فيديو | وفاة اثنين وإصابة آخرين في حادث شاحنة محايل

ووثقت إحدى كاميرات المراقبة الشاحنة وهي تقتحم بسرعة عالية السيارات الأخرى عند تقاطع إشارة الضرس.
وأسفر الحادث عن انقلاب الشاحنة بشكل مروع بعد اصطدامها بالعديد من السيارات، ووثق شهود عيان الدمار الذي لحق بالسيارات التي طالها الحادث، فيما لم يتضح بعد الأضرار المادية والبشرية التي نجمت عن الاصطدام.
وقال الأستاذ يحيى آل زايد صاحب سيارة من نوع "صالون تويوتا 2003" الذي نجا من الحادث لـ"دوت الخليج": "كنت في موعد مع أحد الزملاء في محايل ووقفت عند إشارة الضرس منتظم في انتظار التحرك ملتزم في المسار ، وفجأة سمعت صوت دوي تريلة وصوت قوي جدا نتيجة اصطدامها بالسيارات المجاورة، ونزلت مصدوم من هول الكارثة، وقد لحق بسيارتي أضرار بسيطة، ووصلتني معلومات تقول إن صاحب الشاحنة يوجد بلاغ فيه".
وأضاف قائلا " بقيت في مكان الحادث من 5 إلى 10 دقائق ولم يأت أحد، مع أن موقع الإشارة حساس ومهم ويجب أن يكون هناك تواجد أمني"، مبينا أنه في كل فترة تحدث حوادث يتسبب فيها سائقو شاحنات ويلاحظ أن هناك تهورا واضحا من قبل البعض منهم".
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