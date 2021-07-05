فيديو | وفاة اثنين وإصابة آخرين في حادث شاحنة محايل

باشرت الفرق الإسعافية بهيئة الهلال الأحمر السعودي حادث مروري في إشارة الضرس بمحايل عسير، حيث أوضح المتحدث الرسمي للهيئة أحمد الالمعي أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغا عن وقوع حادث تصادم صباح اليوم الاثنين. وأضاف أن وقت تلقي بلاغ الحادث كان في تمام الساعه 09:38 صباحا، مبينا أنه عند وصول الفرق الإسعافية إلى الموقع، اتضح وجود حالتي وفاة وحالة إصابة خطيرة وأخرى متوسطة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية لجميع الحالات ونقل جميع الحلات إلى مستشفى محايل العام.

ووثقت إحدى كاميرات المراقبة الشاحنة وهي تقتحم بسرعة عالية السيارات الأخرى عند تقاطع إشارة الضرس.

وأسفر الحادث عن انقلاب الشاحنة بشكل مروع بعد اصطدامها بالعديد من السيارات، ووثق شهود عيان الدمار الذي لحق بالسيارات التي طالها الحادث، فيما لم يتضح بعد الأضرار المادية والبشرية التي نجمت عن الاصطدام.

وقال الأستاذ يحيى آل زايد صاحب سيارة من نوع "صالون تويوتا 2003" الذي نجا من الحادث لـ"دوت الخليج": "كنت في موعد مع أحد الزملاء في محايل ووقفت عند إشارة الضرس منتظم في انتظار التحرك ملتزم في المسار ، وفجأة سمعت صوت دوي تريلة وصوت قوي جدا نتيجة اصطدامها بالسيارات المجاورة، ونزلت مصدوم من هول الكارثة، وقد لحق بسيارتي أضرار بسيطة، ووصلتني معلومات تقول إن صاحب الشاحنة يوجد بلاغ فيه".

وأضاف قائلا " بقيت في مكان الحادث من 5 إلى 10 دقائق ولم يأت أحد، مع أن موقع الإشارة حساس ومهم ويجب أن يكون هناك تواجد أمني"، مبينا أنه في كل فترة تحدث حوادث يتسبب فيها سائقو شاحنات ويلاحظ أن هناك تهورا واضحا من قبل البعض منهم".